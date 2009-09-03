Страховщики просят Президента приостановить постановление КМУ

Президиум Украинской федерации страхования (УФС) решил направить письмо Президенту Украины с просьбой остановить своим Указом действие постановления Кабинета Министров Украины от 26 августа 2009 года № 895 «Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на прибыль», которое, в частности, запрещает относить к валовым расходам отрицательные значения курсовых разниц.

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

Страховые компании-члены УФС считают, что вступление в силу данного постановления приведет к увеличению налогового давления на страховщиков и ухудшит их финансовое состояние, особенно тех, которые, в соответствии с требованиями страхового законодательства, формируют страховые резервы в свободноконвертируемой валюте, в частности, при страховании «Зеленая карта» и страховании жизни.