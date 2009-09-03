Эксперт: ВР создала еще две проблемы для отношений с МВФ

Украинский парламент создал еще две проблемы для отношений с Международным валютным фондом, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, Верховная Рада зарегистрировала два новых законопроекта. Первый, № 5080, предполагает введение «временного сбора» в размере 10% на свинину, мясные субпродукты, мясо птицы, готовые мясные продукты, а также автомобили. Второй, № 5082, призван легитимизировать авансовые платежи по налогу на прибыль в государственный бюджет.

Как отметил экономист, законопроект о 10%-ном «временном сборе», который по своей сути является налогом с продаж - это еще одна попытка поддержать конкуренцию с импортными товарами. Лоббисты данных инициатив отреагировали на критику со стороны международных организаций, и новый «временный сбор» должен взиматься как с импортных товаров, так и с товаров отечественного производства (за исключением экспортируемых). Однако положения данного законопроекта все же являются дискриминационными относительно импорта. Во-первых, многие сельскохозяйственные предприятия в Украине пользуются специальным режимом налогообложения (статья 8.1 Закона «О налоге на добавленную стоимость»), и новый налог к ним применяться не будет. Во-вторых, законопроект № 5080 предусматривает направление доходов, полученных от нового налога, на субсидирование соответствующих отраслей. Таким образом, этот вопрос может быть предметом рассмотрения в ВТО уже не в отношении прямых ограничений на импорт, а в отношении создания новых субсидий для отечественных производителей, искажающих конкуренцию с импортом.

А.БЛИНОВ также сообщил, что во втором законопроекте - об авансовых платежах - говорится, что предприятия должны платить 1/12 от налога на прибыль, уплаченного в предыдущем году, каждый первый и третий месяц квартала как частичную предоплату за этот квартал. Затем эта сумма должна вычитаться из ежеквартальных платежей. В настоящее время налог на прибыль уплачивается ежеквартально. Данная инициатива направлена на покрытие операционных разрывов в бюджетной системе: сейчас правительство получает платежи по налогу на прибыль несколько раз в год, тогда как бюджетные расходы распределены более равномерно по бюджетному году.

По словам экономиста, оба новых законопроекта должны вступить в силу 1 января 2010 года. Таким образом, до их введения многое может измениться - если только дата вступления в силу не будет изменена в ходе парламентских слушаний. Оба закона в случае их принятия станут дополнительными проблемами в отношениях с МВФ, поскольку дискриминация импорта и авансовые налоговые платежи не отвечают условиям программы сотрудничества.

Как подчеркнул экономист, существуют аргументы против принятия этих законопроектов. Бюджетный кодекс Украины (ст. 27) гласит, что все законопроекты, затрагивающие доходы бюджета, должны быть официально зарегистрированы до 15 августа предыдущего года, что не было соблюдено в случае этих законопроектов. «Впрочем, это не является значительным препятствием для депутатов, которые уже неоднократно нарушали такие «мягкие» положения Бюджетного кодекса», - считает А.БЛИНОВ.