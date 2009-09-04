Министры финансов БРИК выработают подход к реформе МВФ

Министры финансов стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в рамках финансовой "двадцатки" (G20) в Лондоне проведут отдельную встречу, на которой, намерены выработать позицию относительно реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также обсудят целесообразность начала перехода к стратегии завершения антикризисных мер (exit strategy), сообщил журналистам источник в российской делегации, сообщает РИА Новости..

Министры финансов БРИК проведут свою встречу в первой половине дня в пятницу до начала официальной работы G20. Принять участие в заседании глав Минфинов БРИК намерен и министр финансов США Тимоти Гейтнер. Впервые министры финансов БРИК в рамках "двадцатки" провели собственную встречу на предыдущей финансовой G20, которая прошла в марте в Великобритании.

"Голос БРИК набрал силу, особенно после саммита БРИК, и подтверждением этому является тот факт, что на встречу БРИК хочет придти и обсудить ряд вопросов министр финансов США Тимоти Гейтнер", - заявил источник.

Министры финансов БРИК планируют обсудить состояние мировой экономики и стран БРИК, а также реформу международных финансовых организаций. По словам источника, в первую очередь в реформировании МВФ и Всемирного банка заинтересованы Китай, Индия и Бразилия, так как в результате их доли в этих институтах увеличатся.

"Наша ситуация нейтральна, потому что мы свою долю либо сохраним, либо даже она немного уменьшится , но незначительно", - уточнил он. Для России важен сам принцип распределения долей. "Мы, как страна, особенно много не потеряем и не приобретем от реформы МВФ и Всемирного банка, а вот соотношение сил и легитимности этих институтов, доверия к ним - очень важно", - отметил представитель российской делегации.

Поэтому Россия заинтересована в принятии долгосрочного решения при реформировании этих институтов, которое отражало бы "реалии нового расклада сил в мировой экономике и позволило бы эффективно использовать потенциал международных финансовых организаций".

По итогам встречи министерской встречи БРИК будет выпущено отдельное коммюнике. "Его ждут с нетерпением здесь, потому что это заявление и в целом итоги встречи во многом определят характер дискуссии самой G20", - сообщил представитель делегации. В итоговом документе будет отражена позиция БРИК "относительно процентного сдвига в голосах в МФО, оценки подхода к exit strategy".