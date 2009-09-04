МВФ предоставит мировой экономике 283 млрд. долл.

В условиях сохраняющегося экономического спада во многих регионах мира Международный валютный фонд (МВФ) предпринял шаги по укреплению резервов своих стран-членов, проведя распределение специальных прав заимствования (СДР). Об этом говорится в обзоре МВФ, сообщает k2kapital..

Сумма, эквивалентная $250 млрд., была распределена 28 августа, а 9 сентября будет произведено дополнительное распределение в размере $33 млрд. В результате этих двух распределений на общую сумму примерно $283 млрд, объем находящихся в обращении СДР возрастет почти десятикратно и в совокупности составит примерно $316 млрд. долларов.

Производимые МВФ распределения СДР позволяют укрепить резервы стран-членов МВФ благодаря возможности конверсии СДР в используемые валюты. С момента добавления СДР к своим официальным резервам государство-член получает возможность, действуя добровольно, обменять свои СДР на твердую валюту, такую как доллар США, евро, иена или фунт стерлингов, используя добровольные механизмы обмена с другими странами-членами МВФ.