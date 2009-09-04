ОЭСР: Восстановление экономики наступит раньше, чем ожидалось

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказывает, что восстановление экономики от рецессии начнется раньше, чем это прогнозировалось несколько месцев назад, однако темпы восстановления ведущих экономик мира будут оставаться низкими, сообщает k2kapital..

В частности, как говорится в пресс-релизе ОЭСР, экономика стран "Большой семерки" сократится на 3,7% в 2009 году, что меньше 4,1% прогнозируемых в июне. ОЭСР предупреждает, что низкие корпоративные прибыли, уровень доходов, показатель безработицы и состояние рынков недвижимости могут привести к замедлению процесса восстановления.

ОЭСР прогнозирует, что из стран G7 только США, Япония, Германия и Франция достигнут роста экономики в III квартале. ВВП Италии, Великобритании и Канады сократятся до наступления роста в течение трех последующих месяцев. Тогда же можно ожидать нового падения объема ВВП в Японии.

За весь 2009 г. экономика США должна сократиться на 2,8%, что соответствует более раннему прогнозу ОЭСР, ВВП стран Еврозоны упадет на 3,9%, а не на 4,8%, Японии - на 5,6%, а не на 6,8%, как утверждалось в июне.

ОЭСР полагает, что правительствам необходимо будет продолжать стимулировать их экономики, так как рост безработицы и падение цен на жилье продолжат сдерживать потребительский спрос. Нынешние исключительно низкие процентные ставки должны остаться в силе, по мнению авторов доклада. Отмечается, что Хотя правительствам не нужно использовать дополнительные бюджетные стимулы, они должны продолжить реализацию своих прежних планов.