Пасичник: Рост курса доллара и евро не создаст проблем

Рост курса доллара до 8,7 грн. и евро до 12,2 грн. не создаст проблем для банковской системы. Такое мнение в интервью газете «Дело» высказал глава дирекции по банковскому регулированию и надзору Нацбанка Василий ПАСИЧНИК.

«Мы недавно закончили стресс-тестирование банковской системы. В том числе изучали, что будет с банками при девальвации гривни. По нашим прогнозам, даже если курс доллара повысится до 8,7 гривен, а евро – 12,2, практически все банки переживут это нормально», - сказал он.

По его словам, «может пострадать несколько банков, но не больше десятка. Они не создадут особенных проблем для банковской системы».

Как сообщал УНИАН, по данным Finance.ua., сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,80 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 3 сентября, продают - по 8,97 грн./долл., что дороже на 0,8%. Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 3 сентября, и составляет 12,52 грн./евро, продажи – на 1%, до 12,89 грн./евро.