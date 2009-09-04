Банк России: второй волны кризиса не будет

Центробанк РФ не ожидает второй волны кризиса, и российские банки не сталкиваются с проблемами при обслуживании внешней задолженности, сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский? сообщает РИА Новости..

"Никакой второй волны не будет... Задолженность российских банков перед иностранными кредиторами обслуживается нормально на протяжении длительного времени", - сказал Симановский в пятницу журналистам.

Симановский отметил, что даже в самую острую фазу кризиса, осенью прошлого года, все банки справлялись с обслуживанием внешней задолженности.

"Сейчас ситуация гораздо менее напряженная, поскольку банки накопили ликвидность", - сказал директор департамента ЦБ.

Он добавил, что основная внешняя задолженность российских банков приходится на "дочки" иностранных банков, что делает ситуацию еще более комфортной.