Ющенко: досрочная отставка Стельмаха возможна

Президент Виктор ЮЩЕНКО не исключает отставки главы Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА до окончания срока его полномочий, если тот будет ставить под угрозу отечественную банковскую систему, в частности, потакая политике правительства в решении проблем бюджета посредством эмиссии гривни.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил на встрече с представителями деловых СМИ, пишет газета «Дело» (№ 139 от 4 сентября).

«Я наложил повторное вето (на закон о выпуске 10 млрд. грн. на подготовку к чемпионату Евро-2012). Каждая эмиссия сегодня — миллиард или полтора — будет критической для стабилизации гривни. Потребности бюджета в деньгах нужно покрывать за счет привлечения денег с рынка, например, выпуская ценные бумаги, а не за счет эмиссии, которая девальвирует гривню», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, правительство осуществляет давление на главу НБУ, чтобы получить доступ к денежному станку.

Однако, как считает Президент, это не может снимать ответственность с главы Нацбанка, и именно он должен отвечать за свои действия или бездействие.

«Я был неприятно поражен, когда узнал о том, что государственный Ощадбанк выдал НАК «Нафтогаз Украины» кредит на 22 млрд. грн. При том, что максимальный кредит, который мог быть выдан в одни руки, - 5 млрд., — рассказал В.ЮЩЕНКО. — Понятно желание Нацбанка помочь НАКу вовремя рассчитаться за газ. Однако Нацбанк не должен разбираться в том, как закачивается газ, его дело - стабильность банковской системы».

Тем не менее, в скачках курса гривни, по мнению главы государства, виновен в первую очередь Кабмин. «Нацбанк может регулировать только эпизоды, а не общую тенденцию курса национальной валюты, которую определяет бюджетная, фискальная и инвестиционная политика правительства», — считает он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, НБУ мог бы установить курс гривни к доллару на уровне 6,5, если бы правительство смогло привлечь в Украину дополнительно около 14 млрд. долларов. Но пока гривня «проседает» под давлением растущих национальных долгов. По информации Президента, на данный момент их сумма составляет 185 млрд. грн.

Несмотря на то, что В.ЮЩЕНКО и в этот раз оценил В.СТЕЛЬМАХА как профессионала своего дела, пишет издание, изменение отношения Президента к главе НБУ налицо. Раньше Президент даже не допускал возможности увольнения В.СТЕЛЬМАХА и неоднократно заявлял об этом в прессе. Даже тогда, когда Верховная Рада выразила недоверие главе НБУ и создала комиссию по вопросам проверки деятельности Нацбанка на протяжении октября-декабря 2008 года. Тогда парламент признал процедуры рефинансирования, осуществленные НБУ, непрозрачными. Кроме того, по мнению следственной комиссии, деятельность НБУ привела к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.