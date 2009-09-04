Межбанк: к 12:00 доллар на уровне 8,9420/8,9590 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,9120/8,9745 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,9420/8,9590 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2814/0,2839 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2826/0,2838 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 31,57 рублей за доллар (-0,1183).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4275/1,4277 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,7220/12,7905 грн./евро, к 12:00 цены повысились – 12,7580/12,7910 грн./евро.