Кинах: доллар может стать 8,00-8,50 грн./долл. до конца года

При условии консолидированных действий правительства и Национального банка Украины до конца года курс доллара может стабилизироваться на уровне 8,00-8,50 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

По его словам, погрешности возможны, если учитывать особенности импорта, возможности золотовалютных резервов.

Однако при непрозрачной валютной политике и коррупции ситуация будет неуправляемая, отметил президент УСПП.

А.КИНАХ считает, что прогнозируемый экспертами курс до конца года в диапазоне 9-12 грн./долл. является недопустимым, и данной ситуации необходимо избежать.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,9120/8,9745 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,9420/8,9590 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,80 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 3 сентября, продают - по 8,97 грн./долл., что дороже на 0,8%.