Кабмин совершенствует ценообразование

Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины «О ценах и ценообразовании».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, в документе усовершенствован механизм реализации ценовой политики государства и приведения государственного регулирования цен в соответствие с требованиями рыночных отношений.

«Существующие механизмы реализации ценовой политики государства и законодательство о ценообразовании были сформированы на начальных этапах реформирования отечественной экономики и не отвечают требованиям, которые выдвигаются на современном этапе социально-экономического развития государства. В частности, Закон „О ценах и ценообразовании”, который действует с 1990 года и остается практически неизменным, предусматривает лишь отдельные общие положения относительно установления и применения цен, организации контроля за их соблюдением», - отметил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

По его мнению, в настоящее время недостаточно урегулированы полномочия органов государственной власти в сфере установления и применения цен, процедуры принятия соответствующих решений, методологические принципы формирования цен и калькуляции себестоимости продукции.

Кроме того, отметил Б.ДАНИЛИШИН, в связи с изменениями условий ведения хозяйства возникла необходимость введения единой терминологии при осуществлении хозяйственной деятельности, которая на сегодняшний день отсутствует, и внедрения единственных методологических принципов формирования цен.

Также, подчеркнул министр экономики, в соответствии с требованиями Указа Президента Украины «О совершенствовании естественных монополий», в документе четко определяются правовые основания и компетенция органов государственной власти относительно деятельности естественных монополий в сфере ценообразования.

Законопроектом определены полномочия Кабинета министров и, в соответствии с его решениями, полномочия органов исполнительной власти относительно регулирования цен, а также полномочия органов местного самоуправления.

«Указанный проект предусматривает как административные методы государственного регулирования, так и рыночные, а также дает исчерпывающий перечень методов регулирования цен, что действующим законодательством не предусмотрено», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

В законопроекте, подчеркнул министр экономики, четкое определены правовые основания относительно государственного контроля за ценами и осуществления их мониторинга, а также компетенции органов государственного контроля за ценами.

«В отличие от действующего законодательства, предложенный проект дифференцирует нарушение законодательства в сфере ценообразования и дает их исчерпывающий перечень (11 нарушений). В соответствии с этим, предусмотрена и дифференцированная ответственность субъектов ведения хозяйства за нарушение законодательства в сфере ценообразования», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.