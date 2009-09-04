Налоговики перечислили в Сводный бюджет 110 млрд. грн.

В январе-августе 2009 года, по оперативным данным, налоговики перечислили в Сводный бюджет Украины 109 млрд. 967,7 млн. грн., в том числе в Государственный бюджет – 71 млрд. 360,5 млн. грн., в местные бюджеты - 38 млрд. 607,2 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственного налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, план по сбору платежей в январе-августе т.г. в общий фонд Госбюджета выполнен на 101,9%, фактически собрано 64 млрд. 858,1 млн. грн., дополнительно бюджет получил 1 млрд. 221,1 млн. грн.

По налогу на добавленную стоимость собрано 29 млрд. 925,6 млн. грн. (дополнительно в бюджет поступило 345,5 млн. грн.), по налогу на прибыль – 20 млрд. 579,8 млн. грн. (+1 млрд. 219,7 млн. грн.), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – 8 млрд. 122 млн. грн. (+775,1 млн. грн.), по рентной плате за добычу природного газа – 514,7 млн. грн. (+222,4 млн. грн.), по части прибыли, которая перечисляется в бюджет, – 625,4 млн. грн. (+48,3 млн. грн.).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе–августе т.г. возмещено 21 млрд. 874,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

В августе, по оперативным данным, в общий фонд Госбюджета налогоплательщиками перечислено 11 млрд. 193,2 млн. грн. Бюджетная роспись выполнена на 101,5%, дополнительно поступило 160,3 млн. грн.

В августе налогоплательщикам возмещено 2 млрд. 970,8 млн. грн. НДС.