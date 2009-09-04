Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,9120/8,9745 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,9420/8,9590 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 8,8725/8,8950 грн./долл. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре швейцарский франк – гривня с ценой отсечения 7,58 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2814/0,2839 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2826/0,2838 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2800/0,2812 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,6205 рублей за доллар (-0,0678).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4240/1,4290 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,7220/12,7905 грн./евро, к 12:00 цены повысились до 12,7580/12,7910 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз вслед за долларом – 12,6580/12,6935 грн./евро.