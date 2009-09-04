Ющенко снова вернул в ВР закон о перечислениях НБУ в бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно вернул в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторых других законах Украины».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, переданном УНИАН.

«Анализ закона, который поступил на подпись, свидетельствует о том, что его текст отличается от одноименного закона, который 3 августа 2009 года Президент Украины, руководствуясь нормами части второй статьи 94 Конституции Украины, вернул со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, данным законопроектом предусматривалось, что Национальный банк Украины должен перечислить в государственный бюджет 9,8 млрд. грн. превышения своих сметных доходов над расходами. Указанные средства планировалось использовать для реализации проектов, связанных с подготовкой к проведению Евро-2012.

Вето Президента на указанный закон Верховная Рада преодолела 21 августа 2009 года.