Действие 13% надбавки к пошлине прекращается 7 сентября

Действие нормы о взимании 13% надбавки к таможенной пошлине при импорте товаров в Украину прекращается 7 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

«Действие надбавки прекращается в 00 часов 00 минут 7 сентября», - сказала руководитель пресс-службы Светлана СУДАК.

Напомним, с 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым на 6 месяцев была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки отменяется вообще.

Во Всемирной торговой организации неоднократно отмечали, что действие 13% надбавки к таможенной пошлине нарушает требования ВТО. О нецелесообразности действия такой надбавки заявляли и в Международном валютном фонде.

В то же время в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта о введении надбавки к таможенной пошлине

Народные депутаты Украины Николай ПРИСЯЖНЮК (Партия регионов), Евгений СИГАЛ (БЮТ) и Андрей ДАВЫДЕНКО (НУНС) в июне подготовили и внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект (№5033) о введении в Украине на 12 месяцев дополнительной 13-процентной надбавки к таможенной пошлине на импорт.

Ранее законопроект о продлении срока действия 13-процентной надбавки на импорт до 12 месяцев (№4767) в парламент Украины внес народный депутат Сергей ТЕРЕХИН.