По оперативным данным, в августе монетарная база Украины уменьшилась на 3,1% (с начала года - на 1,8%) – до 183,4 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Национального банка Украины.

В годовом измерении темпы прироста монетарной базы в августе 2009 года уменьшились до 8,5% по сравнению с 31,6% на начало года.

Объем наличных средств вне банков уменьшился в августе на 1,7% (с начала года – на 3,6%) – до 149,2 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в августе также несколько уменьшился – до 31,7% по сравнению с 32,2% в июле.

Объем корсчетов банков в августе уменьшился на 40,1% (с начала года - на 20,9%) – до 14,7 млрд. грн., что было следствием проведения Нацбанком более жесткой политики.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в августе, составлял 12,25 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в НБУ в августе увеличился в 2,5 раза – до 6,6 млрд. грн.

НБУ в прошлом месяце активизировал операции по мобилизации средств, общий объем которых в августе составлял 14,2 млрд. грн. по сравнению с 11,5 млрд. грн. в июле. Объем мобилизационных операций за 8 месяцев текущего года составляет 65,2 млрд. грн. Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в августе уменьшилась до 4,1% годовых по сравнению с 7,3% в июле.

Объем операций по рефинансированию банков в августе уменьшился до 0,81 млрд. грн. по сравнению с 2,3 млрд. грн. в июле. Объем таких операций за 8 месяцев текущего года составлял 58,9 млрд. грн. Средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования в январе–августе т.г. составляла 17%.

Депозиты населения в августе увеличились на 1,3% (с начала года уменьшились на 5,4%) – до 203,9 млрд. грн. Прирост депозитов населения в августе происходил исключительно за счет вложений в иностранной валюте (объем которых увеличился на 6,7%), в то время как объем депозитов в гривне уменьшился на 4,2%.

Объем депозитов юрлиц в августе уменьшился на 0,5% (с начала года - на 18,6%) – до 115,8 млрд. грн.

Увеличение депозитов физических лиц положительно влияет на динамику общего объема депозитов, который в августе увеличился на 0,7% (с начала года уменьшился на 10,6%) – до 319,7 млрд. грн. Прирост общего объема депозитов в августе был обеспечен за счет роста депозитов в инвалюте на 6,2% (с начала года – уменьшение на 3,5%), в то время как вклады в нацвалюте уменьшились на 3,9% (с начала года – на 16,3%).

Объем денежной массы в августе уменьшился на 0,3% (с начала года - на 8,8%) – до 470,5 млрд. грн. В годовом измерении (в расчете к соответствующему месяцу прошлого года) темпы прироста денежной массы приобрели отрицательные значения и составляли "минус" 0,9% по сравнению с 30,2% на начало года.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам, увеличился в августе на 1,4% (с начала года – на 2,8%) – до 473,2 млрд. грн. Объем кредитов, предоставленных физлицам, в августе увеличился на 1,4% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 249,6 млрд. грн. Общий объем кредитных вложений по состоянию на конец августа составлял 722,8 млрд. грн., увеличившись за август на 1,4% (с начала года снизился на 1,5%).

Средневзвешенная ставка по кредитам в нацвалюте в августе выросла до 17,5% по сравнению с 17,2% в июле, в иностранной – до 10,2% по сравнению с 9,9%. Интегральная ставка по кредитам в августе увеличилась до 14,5% по сравнению с 14,4% в предыдущем месяце.

Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне в августе уменьшилась с 13% до 11,6%, в иностранной валюте – с 9,7% до 8,7%. Интегральная ставка по депозитам в августе уменьшилась с 11,4% до 10,2%.

Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском рынке в августе выросла с 3,8% до 4,7%, в том числе по кредитами овернайт - с 2,3% до 3,1%.

В августе НБУ выкупил государственные облигации Украины на сумму 1,6 млрд. грн. (по номинальной стоимости). С начала года были проведены операции по выкупу гособлигаций на сумму 26,3 млрд. грн.

В течение августа 2009 года Министерство финансов разместило облигации внутреннего государственного займа (с учетом ОВГЗ, выпущенных на рекапитализацию) на общую сумму 18 млрд. 829,87 млн. грн. (с начала года – 43 млрд. 26,12 млн. грн.). Из них от размещения гособлигаций на первичных аукционах в Государственный бюджет было привлечено 229,87 млн. грн. (с начала года – 10 млрд. 252,32 млн. грн.).

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на рекапитализацию) во время первичного размещения в августе составляла 9,67% годовых (в январе–августе – 11,29% годовых). Вместе с тем, средневзвешенная доходность по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ в августе составляла 23,49% годовых (с начала года – 17,01% годовых).

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составлял 4 млрд. 317,64 млн. грн., в том числе основной долг – 2 млрд. 471,24 млн. грн., уплата дохода – 1 млрд. 846,40 млн. грн.