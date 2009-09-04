Освободив Стельмаха, Ющенко не спасет гривню

«Освободив Владимира СТЕЛЬМАХА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не спасет гривню. В обесценивании национальной валюты Президент виноват не меньше председателя НБУ», – заявляет Сергей ТИГИПКО, который был главой Нацбанка с 2002 по 2004 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он отреагировал на заявление Президента Украины о готовности попрощаться с председателем НБУ, если тот будет потакать эмиссионной политике Кабмина.

По убеждению С.ТИГИПКО, «В.ЮЩЕНКО должен был отказаться от безапелляционной защиты В.СТЕЛЬМАХА еще осенью 2008 года, когда гривня максимально обесценилась. Если бы для президента государственные интересы были выше его личных амбиций, сейчас бы у нас была стабильная национальная валюта, уверенность в завтрашнем дне и рост экономики».

С.ТИГИПКО считает, что Украина бьет рекорды по девальвации национальной валюты, падении ВВП и роста цен из-за того, что экономический кризис накладывается на политический кризис власти. Он уверен, что для экономики губительно отсутствие единого центра принятия решений в стране. «Пока Президент критикует премьера, премьер – Президента, а председатель НБУ – отмалчивается, гривня отметила тринадцатилетний юбилей потерей доверия и девальвацией», – сказал экс-глава НБУ.