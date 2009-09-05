КНР вложит в облигации МВФ 50 млрд долл.

Страны группы БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай - договорились инвестировать в облигации МВФ 80 миллиардов долларов, из которых Китай вложит 50 миллиардов долларов, а остальные государства - по 10 миллиардов, сказал журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости..

Такое решение о предоставлении этих средств на пополнение ресурсов фонда прописано в итоговом коммюнике встречи министров финансов БРИК, которая прошла в Лондоне перед началом работы финансовой "двадцатки".

"Все мы сегодня размещаем средства в одинаковой форме - в облигации (МВФ)", - сообщил Кудрин.

Россия планирует подписать соглашение о покупке этих бумаг осенью, они будут приобретены за счет средств Центрального банка, в том числе за счет продажи части американских казначейских облигаций, которыми владеет РФ.

Кудрин сказал, при этом, что подписание соглашения с МВФ не означает немедленную покупку облигаций. "Сначала будет подписано соглашение, но Международному валютному фонду эти деньги не нужны сразу. Он не собирается взять все деньги у всех и тут же их использовать, тут же выдать всем кредиты. Так МВФ не работает", - пояснил министр.

МВФ получает согласие от стран, которые заявляют о намерении приобрести его облигации, затем в течение двух лет он постепенно эти деньги постепенно соберет. "Он будет делать нам заявку, и эти деньги будут переводиться в облигации. Поэтому в тех случаях, когда сказано, что решение уже принято, то имеется ввиду, что подписано соглашение, и МВФ в любой момент может их взять", - уточнил Кудрин.