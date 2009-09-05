Президент приостановил администрирование НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действия пункта 2 распоряжения Кабинета министров Украины от 1 июля 2009 года №757-р и распоряжения Кабмина от 17 июля 2009 года №838-р.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что правительство 1 июля 2009 года выдало распоряжение №757-р «Некоторые вопросы администрирования налогов, сборов (обязательных платежей)», п.2 которого предусмотрено, что для упорядочения налогового учета плательщики налога на добавленную стоимость декларируют сумму налогового кредита в период возникновения налогового обязательства; в случае установления органами государственной налоговой службы факта выписки налоговых накладных, согласно с которыми не задекларированы (не оплачены) налоговые обязательства, объем которых по налогооблагаемым операциям превышает сумму, определенную подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 статьи 2 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», регистрация плательщиков налога на добавленную стоимость аннулируется.

Также Президент напоминает, что Кабмин 17 июля 2009 года выдал распоряжение №838-р «Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на добавленную стоимость», которым поручил Государственной налоговой администрации во время администрирования налога на добавленную стоимость отнести к самой высокой степени риска факт представления налогоплательщиком налоговой декларации с налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, составленной с учетом налоговых накладных, выписанных в иной, чем отчетный, налоговый период; во время проведения камеральных проверок показателей налоговой отчетности с налога на добавленную стоимость учитывать, что коррекция или уточнение налогоплательщиком показателей декларации, связанные с несвоевременным включением сумм налоговой накладной в состав налогового обязательства или налогового кредита, за соответствующий отчетный налоговый период является оправданным в случае, когда оно осуществляется на протяжении двух месяцев с даты наступления предельного срока представления соответствующей декларации; в случае коррекции или уточнения налогоплательщиком показателей декларации в объеме 10 или более процентов общей суммы налоговых обязательств и/или налогового кредита, задекларированных в соответствующем налоговом периоде, провести при участии подразделений налоговой милиции на протяжении месяца со дня его осуществления проверку достоверности сумм налога на добавленную стоимость, начисленного и оплаченного на всех этапах поставки товаров (работ, услуг).

"Упомянуты положения распоряжений Кабмина не отвечают Конституции, согласно которой каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом", - отметил Президент.

Он также направил представление в Конституционный Суд в отношении конституционности этих распоряжений правительства.