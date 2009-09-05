Экономика РФ начнет выход из рецесии в третьем квартаре

Российская экономика в третьем квартале 2009 года начнет выходить из рецессии, заявил в пятницу на пресс-конференции в Лондоне вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости..

"У нас еще нет окончательных данных по второму кварталу. Но наш прогноз - Россия в третьем квартале будет иметь рост экономики по отношению ко второму кварталу, и третий квартал станет выходом России из рецессии", - сказал он.

По данным Росстата, ВВП РФ во втором квартале этого года снизился на 10,9% в годовом выражении. Квартальный показатель России оказался наихудшим среди развитых и развивающихся стран. Вместе с тем, по сравнению с первым кварталом российская экономика во втором квартале выросла на 7,5%.

Спад ВВП в первом полугодии 2009 года к аналогичному периоду 2008 года составил 10,4%.

Как сообщалось, Минэкономразвития улучшило прогноз экономического развития РФ на ближайшие три года. В 2010 году рост ВВП может составить 1,6% против озвученного ранее 1,0%, а при благоприятном стечении обстоятельств рост может добраться до 3,0% и более. Таким образом, рост экономики в 2010 году может превысить ранее заявленные прогнозные ориентиры в 1,5-3 раза.

В 2011 году ВВП РФ, по мнению Минэкономразвития, вырастет на 3,0% (ранее прогнозировалось 2,6%), в 2012 - на 4,3% (прежний прогноз - 3,8%).