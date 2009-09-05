Тимошенко обсудила с МВФ и ВБ подготовку проекта бюджета-2010

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с главой миссии Международного валютного фонда по (МВФ) Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ и директором Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Мартином РАЙЗЕРОМ подготовку проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как сообщается на персональном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась 4 сентября в Киеве

В сообщении отмечается, что стороны обсудили подготовку проекта бюджета на 2010 год, проведение пенсионной и налоговой реформы в Украине и вопросы, которые касаются рекапитализации банков.

Кроме того, также шла речь о визите делегации Украины, которую возглавит вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ, в Стамбул 3-8 октября для участия в ежегодных собраниях МВФ и ВБ.