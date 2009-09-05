Украина поддержит выгодный ей вариант ассоциации с ЕС

Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом только в случае, если документ будет соответствовать украинским интересам. Если такой документ не удастся подготовить к саммиту Украина-ЕС в декабре этого года, подписание Соглашения будет отложено.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября 2009 года).

«Руководством страны дано задание завершить работу над этим документом с тем, чтобы подписать его на саммите Украина-ЕС в декабре этого года», - сообщил дипломат.

При этом В.ХАНДОГИЙ подчеркнул, что документ будет подписан только в случае его соответствия национальным интересам Украины.

«Мировой кризис не способствует конструктивному ведению переговоров, и поэтому наши партнеры стали отстаивать некоторые свои позиции более жестко, чем раньше. Мы же будем четко исходить из национальных интересов Украины. Если нам удастся достичь отвечающих им компромиссов, значит подпишем документ, если нет, то - нет», - заявил дипломат.

Он также отметил особую важность Соглашения об ассоциации с ЕС для украинской дипломатии.