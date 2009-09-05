G-20 предлагает механизмы отказа от бонусов банкирам

Министры финансов финансовой «двадцатки» работают над предложениями по сокращению выплат бонусов банкирам. Таким образом, министры намерены усмирить общественный гнев по поводу высоких бонусов, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

План G-20 позволит ограничить бонусы, свяжет бонусы с базовой компенсацией и потребует от банков раскрывать выплаты топ-менеджерам. План не будет предполагать ограничение суммы выплат, говорят представители Группы.

Министры финансов, которые встречаются в субботу 5 сентября в Лондоне, согласились, что финальный пакет предложений и решений, разработанных Группой, будет обнародован в Питтсбурге на саммите в сентябре.