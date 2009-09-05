Банкир: Паника населения - причина курсовых скачков

Причиной курсовых скачков является паника населения, которая возникает из-за очень низкого доверия к национальной денежной единице.

Об этом заявил председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№33, 5-11 сентября 2009 года).

По его словам, доверие к гривне может формироваться двумя путями. Первый - за счет оперативности мер по предотвращению и противодействию чрезмерным курсовым скачкам, причем как в одну, так и в другую сторону. Второй - за счет стабильности экономики в целом, эффективности предпринимаемых антикризисных мер.

«И в первом, и во втором случае крайне важна четкая координация усилий всех ветвей власти, особенно ее экономического блока. К сожалению, в настоящее время приходится констатировать полное отсутствие скоординированного системного подхода», - заявил банкир.

По словам Д.ГРИДЖУКА, ситуация усугубляется и тем, что со всех сторон постоянно звучат устрашающие заявления и мрачные прогнозы.

«Понятно, что в таких условиях недостаточно просто сказать: для девальвации гривни нет оснований. Нужен четкий и заслуживающий доверия анализ, а также понятная и прозрачная стратегия поведения регулятора на валютном рынке. Нужна системная массово-разъяснительная работа, которую должны вести в первую очередь не представители коммерческих банков и не псевдоэксперты валютного рынка, а специалисты и официальные лица, которые отвечают за это», - считает он.

С начала 2009 года курс гривни на межбанке снизился на 11,3% - с 7,95 UAH/USD до 8,85 UAH/USD.

Официальный курс гривни, устанавленный Национальным банком Украины на 7 сентября, составляет 7,9950 UAH/USD.