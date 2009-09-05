Главы сельсоветов поддерживают правительство

Ялтушковский сельский голова (Барский район Винницкой области) Сергей ХВАТКОВ поддерживает усилия правительства Юлии ТИМОШЕНКО по изменению в 2010 году межбюджетных отношений.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Если все предложения правительства сработают, то это будет не просто хорошо, а отлично», - сказал С.ХВАТКОВ.

В то же время, он рассчитывает, что создание Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов позволит улучшить координацию взаимодействия с центральными органами власти.

С.ХВАТКОВ отметил, что сейчас на уровне ассоциации формируются свои предложения и замечания по необходимости усовершенствования межбюджетных отношений.

«Да, у нас есть замечания, но мы смотрим в будущее с оптимизмом», - подчеркнул сельский голова.