Браун призвал G20 продолжить антикризисные программы

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал страны "большой двадцатки" (G20) воздержаться от преждевременного сворачивания антикризисных программ помощи экономике, сообщает РИА Новости..

"На мой взгляд, ясно, что сейчас слишком раннее сворачивание этой важной поддержки может подорвать первые знаки восстановления, которые мы сейчас наблюдаем, и привести к новому падению доверия со стороны бизнеса и потребителей", - отметил Браун, выступая перед участниками лондонской встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20.

По его мнению, "ставки сейчас слишком высоки, чтобы ошибиться в данном вопросе".

"Поэтому решить сейчас, что пришло время начать сворачивать и отменять исключительные меры, которые мы предприняли ранее, было бы, на мой взгляд, серьезной ошибкой", - подчеркнул Браун.

Британский премьер также коснулся в своем выступлении злободневного вопроса премиальных выплат высокопоставленным сотрудникам системообразующих коммерческих компаний, включая банки, которым была оказана государственная поддержка.

"Выплаты и бонусы не должны быть вознаграждением за провалы и поощрением за неприемлемые риски. Это оскорбление для общественности и налогоплательщиков, чьи деньги тем или иным способом спасли многие банки от коллапса и сейчас помогают их восстановлению", - указал глава британского правительства.

Министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки" проводят в субботу в Лондоне основные заседания своей двухдневной встречи, где обсуждают продолжение программы антикризисных мер, реформу международной финансовой архитектуры и вопрос выплаты бонусов топ-менеджерам.

Заседание финансовой "двадцатки" является ключевым подготовительным мероприятием для формирования окончательной повестки дня саммита лидеров G20 в Питтсбурге (США), намеченного на 24-25 сентября.