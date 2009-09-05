Дефицит бюджета РФ в 2010 году будет «чуть больше 7%»

Дефицит федерального бюджета в 2010 году будет «чуть больше 7%, но меньше, чем 7,5%» ВВП, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин.

«Мы сейчас пересчитали прогноз и пересчитали доходы и в зависимости от того, как мы эти доходы распределим в ходе подготовки бюджета, будет зависеть, какая окончательная установится цифра по дефициту, соответственно будет чуть больше 7%», - сказал он.

Ранее министерство финансов исходило из дефицита федерального бюджета в 7,5% ВВП в 2010 году, сообщает ИТАР-ТАСС.