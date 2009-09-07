Золотовалютные резервы Японии достигли исторического максимума

Золотовалютные резервы /ЗВР/ Японии в конце августа 2009 г. выросли по сравнению с предыдущим месяцем почти на 20 млрд долл., достигнув наивысшего уровня за всю историю ведения подобной статистики в стране - 1,042 трлн долл. Об этом сообщило сегодня японское министерство финансов, передает ИТАР-ТАСС.

"Рост международных резервов Японии отмечается второй месяц подряд, - подчеркнули в финансовом ведомстве. - Достигнутый уровень превзошел их прежнюю рекордную отметку - 1,03 трлн долларов, которая была зафиксирована в Японии в конце декабря прошлого года.

Увеличение ЗВР, по оценке экспертов, произошло за счет усиления в последние месяцы европейской валюты по отношению к американскому доллару, а также выигрыша, который получили финансовые институты Японии от снижения банковской учетной ставки в США.

Основу японских ЗВР составляют ценные бумаги и депозиты, деноминированные в иностранных валютах, различные инструменты Международного валютного фонда, а также золото. Значительную часть в них занимают приобретенные Японией американские облигации в долларовом эквиваленте, рост которого, а также стоимости золота ведут к увеличению японских резервов.