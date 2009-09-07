В Украине в августе отмечена дефляция

По данным Госкомстата, в августе текущего года в Украине отмечена дефляция в размере 0,2%.

С начала года размер инфляции составил 8,2%.

Размер инфляции в августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, составил 15,3%.

В августе цена на продукты питания снизилась на 0,3%, мясо и мясопродукты – на 0,2%, овощи – 5,3%, на хлеб и хлебопродукты выросла на 0,2%, алкоголь и табачные изделия – 2,3%, сахар – 8,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из показателя инфляции – 9,5%.

На сегодняшний день международные финансовые организации прогнозируют, что размер инфляции по итогам года в Украине составит 13%.