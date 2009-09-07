НБУ информирует Минфин о банке «Надра» и Укрпромбанке 7 сентября

Национальный банк Украины пообещал предоставить Министерству финансов всю информацию, необходимую для процедуры рекапитализации банков «Надра» и Укрпромбанка сегодня, 7 сентября.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, комментируя реакцию Нацбанка на письмо, направленное Кабинетом министров Нацбанку 26 августа с просьбой предоставить необходимые документы для рекапитализации «Надра» и "Укрпромбанка".

«Национальный банк пообещал предоставить все необходимые материалы в понедельник. Мы ждем», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины опроверг обвинения в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра».

В распространенном в СМИ сообщении указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов И.УМАНСКИЙ заявлял о том, что Нацбанк тормозит решение вопроса о рекапитализации банка «Надра», а именно: не подает свои предложения об условиях реструктуризации внешней задолженности.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на полгода – максимально возможный срок согласно действовавшему на тот момент законодательству.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – « минус » 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.