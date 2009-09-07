G20 дoгoвopилacь оставить антикризисные меры

Министры финансов и главы центробанков стран "Большой двадцатки" договорились бороться с чрезмерными аппетитами банкиров, приведшими к возникновению жесточайшего финансового кризиса, сохраняя в силе антикризисные программы до тех пор, пока в мировой экономике не наметятся признаки устойчивого роста, сообщает Рейтер..

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Большой двадцатки" в Лондоне.

Хотя в целом ситуация в экономике заметно улучшилась по сравнению с апрелем, когда лидеры самых влиятельных индустриально развитых и развивающихся стран встречались в последний раз, они приняли решение не отказываться от мер по стимулированию экономики, чтобы не помешать едва наметившемуся росту.

Впервые лидеры "Большой двадцатки" заговорили о необходимости координации действий, оставляя за каждым участником право самостоятельно определять сроки отказа от антикризисных мер.

Однако в центре внимания на этот раз оказалась не борьба с мировым кризисом, а создание более безопасной финансовой системы. Министры обсуждали, как ограничить размеры бонусов банковских служащих и использовать часть получаемых ими денег для создания резервов, призванных подстраховать банки на случай очередного кризиса.

"Мы не можем допустить, чтобы все вернулось на исходные позиции, к той точке, где мы были на пике бума. Этого не должно повториться и не повториться. Нельзя ждать от банков, что они сами решат эту проблему, потому что эту проблему надо решать всем вместе... так что над этим должны поработать законодатели", - сказал Министр финансов США Тимоти Гайтнер.

СВОРАЧИВАТЬ АНТИКРИЗСНЫЕ МЕРЫ БУДЕМ ПОЗЖЕ

Лидеры "Большой двадцатки" продемонстрировали редкую солидарность, согласившись оставить в силе программы по поддержанию экономики общим объемом в $5 триллионов, пока она в достаточной мере не окрепнет.

"Классической ошибкой правительства во времена экономических кризисов было запоздалое начало противодействия (спаду) при недостаточности мер и преждевременном отказе от них мы не собираемся повторять подобных ошибок", - сказал Гайтнер.