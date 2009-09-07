Депутатам не будут начислять зарплату в дни блокирования ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал распоряжение «Об оплате труда Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, данным распоряжением предусматривается, что «в дни, когда Верховная Рада Украины не начала работу или была заблокирована, автоматически не будет начисляться заработная плата».

В.ЛИТВИН попросил народных депутатов «с пониманием отнестись к такой позиции».

Когда на заседании Согласительного совета прозвучали реплики, мол, почему будут лишены зарплаты те депутаты, которые не будут принимать участия в блокировании, В.ЛИТВИН спросил: «А как иначе? Высчитывать, кто под трибуной стоит?».

«Верховная Рада Украины должна работать», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что «других возможностей докричаться нет». Он напомнил, что «это, в сущности, такое же решение, которое было подписано в 2008 году с учетом дополнений и замечаний Регламентного комитета парламента».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если такое решение не нравится, необходимо искать возможность договариваться. По его словам, «если человек не работает, не приходит на производство, то зарплату никто не платит».

Как отметил В.ЛИТВИН, он понимает, «что подвергается определенной опасности, но, скажите, пожалуйста, как поступать». «Давайте найдем общую позицию», - добавил он.

По его словам, если чувствуется, что есть давление на народных депутатов (при этом В.ЛИТВИН не уточнил, с чьей стороны – УНИАН), необходимо принимать решение о голосовании в тайном режиме.