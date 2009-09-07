Мартыненко: Ющенко причастен к дестабилизации валютного рынка

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в причастности к дестабилизации ситуации на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, все экономические специалисты сходятся на том, что оснований для резких валютных колебаний нет.

При этом лидер фракции НУ-НС отметил, что Национальный банк Украины единолично контролирует Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

«Он, по сути, единолично это делает, и гривня в его руках стала разменной монетой», - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.

По его словам, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ сейчас де-факто отстранен от своей должности, и ее де-факто занимает В.ЮЩЕНКО.

«Под прикрытием Президента зарабатываются миллиарды средств, которые пойдут на смету избирательной кампании Президента. Украденные у людей средства пойдут на финансирование сохранения нынешнего Президента у власти», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

По его убеждению, эти события свидетельствуют о том, что на Банковой существует сценарий продолжения президентства В.ЮЩЕНКО без проведения выборов.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что парламент не должен оставаться в стороне, необходимо возобновить работу Временной следственной комиссии по деятельности НБУ.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что ВСК не прекращала своей деятельности и имеет все основания, чтобы работать в дальнейшем.