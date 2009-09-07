Курс доллара в комбанках сегодня 8,80/8,94 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,80 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем 6 сентября, продают - по 8,94 грн./долл., что на 0,2% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,68-8,87 грн./долл., по продаже – 8,89-9,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2%, по сравнению с 6 сентября, - до 12,53 грн./евро, продажи – повысился на 0,7% - до 12,88 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,73 грн./евро, по продаже – в пределах 12,74-12,97 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 6 сентября, понизился на 0,7% – до 0,2645 грн./рубль, продажи – повысился на 1,5% - до 0,2823 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,82 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем вчера, курс продажи – 8,96 грн./долл., что на 0,3% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,73-8,875 грн./долл., по продаже – 8,93-9,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,2%, по сравнению с 6 сентября, и составляет 12,60 грн./евро, продажи – повысился на 0,8% - до 12,90 грн./евро.Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,75 грн./евро, по продаже – в пределах 12,83-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению со 6 сентября, понизился на 1,8% и составляет в среднем 0,2620 грн./рубль, продажи – повысился на 1,8% - до 0,2845 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,277 грн./рубль, по продаже – 0,28-0,395 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,75/8,99 грн., евро – 12,45/12,90 грн., рубль – 0,25/0,283 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,50/8,95 грн., евро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,70/8,95 грн., евро – 12,30/12,75 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 7 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,995, к евро – 11,402469, к российскому рублю – 0,25296.