Парламент должен 22 сентября рассмотреть проект бюджета-2010

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен 22 сентября рассмотреть проект Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что Кабинет министров обязан до 15 сентября внести в Верховную Раду соответствующий проект закона.