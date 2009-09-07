Курс доллара на ММВБ снизился

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск понедельника снизился на 18 копеек по сравнению с уровнем пятницы, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

В понедельник средневзвешенный курс американской валюты составил 31,43 рубля против 31,61 рубля в предыдущий торговый день.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.