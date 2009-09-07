СП: Кабмин необоснованно использует средства Резервного фонда

Секретариат Президента Украины обвиняет правительство в необоснованном использовании средств Резервного фонда.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, специалисты Главной службы социально-экономического развития СП отмечают, что, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, Резервный фонд бюджета формируется для непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Однако результаты анализа использования средств Резервного фонда Главной службой социально-экономического развития свидетельствуют, что отмеченная норма кодекса и утвержденный Кабинетом министров Порядок использования средств Резервного фонда бюджета, действующий уже седьмой год, “стали для правительства необязательными”.

По заключению Счетной палаты, в прошлом году две трети решений о выделении средств из Резервного фонда Государственного бюджета Кабмин принял с нарушением действующего законодательства. Почти 353 млн. грн. Резервного фонда вопреки законодательству были использованы в качестве источника дополнительного финансирования отдельных органов государственной власти, предприятий и учреждений. При принятии решений игнорировались замечания и возражения Минэкономики, Минфина и Минюста о неправомерности выделения средств из Резервного фонда.

Еще один пример нарушения законодательства, заявляют в СП, - выделение правительством из Резервного фонда на безвозвратной основе средств субъектам негосударственной формы собственности. В соответствии с Порядком использования средств Резервного фонда средства фонда субъектам хозяйственной деятельности негосударственной формы собственности или субъектам хозяйственной деятельности, в уставном фонде которых корпоративные права государства составляют менее 51%, выделяются лишь на условиях их возвращения. Вопреки этим требованиям, по информации правоохранительных органов, в 2008 году в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 28.07.08 № 1010-р из Резервного фонда госбюджета на безвозвратной основе профинансированы сельхозпредприятия негосударственной формы собственности на сумму около 58,5 млн. грн.

Однако, отмечают в Секретариате, выявление Счетной палатой и правоохранительными органами отмеченных нарушений не стали поводом для устранения и прекращения правительством порочной практики. В текущем году Резервный фонд продолжает играть роль дополнительного источника финансирования разнообразных потребностей правительства, на которые не хватает выделенных в бюджете средств.

Государственным бюджетом на 2009 год предусмотрен Резервный фонд в объеме 1 млрд. грн. За 8 месяцев правительством приняты и обнародованы решения о выделении из Резервного фонда средств на общую сумму 841,8 млн. грн. На четыре месяца, оставшиеся до конца года, нераспределенными остались 158,2 млн. грн, что составляет всего 15,8% определенного законом годового объема средств Резервного фонда.

В Секретариате Президента подчеркивают, что такую активную раздачу средств фонда нельзя объяснить необходимостью финансирования значительных объемов расходов, связанных с ликвидацией аварий и чрезвычайных ситуаций. В частности, из 50 принятых за январь – август этого года решений правительства о выделении средств из Резервного фонда треть касалась финансирования направлений, на которые средства Резервного фонда, в соответствии с законодательством, не могут использоваться.

Показательными в этом смысле являются решения о выделении средств на:

– осуществление Минюстом обязательных платежей, других платежей и взносов, а также оплату услуг юридических советников при урегулировании споров, рассматривающихся в иностранных юрисдикционных органах в объеме 25 млн. грн. (распоряжение КМУ от 18.03.09 №323-р);

– организацию и проведение Всеукраинских совещаний по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов, а также по разработке новых подходов к формированию взаимоотношений государственного и местных бюджетов в 2010 году при участии сельских, поселковых председателей и финансирование расходов на подписку газеты «Урядовий кур’єр» для сельских и поселковых советов на период с августа по декабрь 2009 года – 15 млн. грн. (распоряжение КМУ от 28.04.09 № 444-р, от 17.07.09 № 798-р, от 31.08.09 № 1008-р);

– создание государственного учреждения «Социальный контактный центр» – 20 млн. грн. (распоряжение КМУ от 27.05.09 № 579-р);

– создание и обеспечение функционирования единой централизованной системы управления бюджетами на базе внутренней платежной системы по другой банковской модели – 49 млн. грн. (распоряжение КМУ от 03.06.09 № 633-р);

– пополнение уставного фонда государственного предприятия «Документ» для осуществления мероприятий, связанных с обеспечением перевода системы регистрационного учета физических лиц с бумажных на электронные носители – 10 млн. грн. (распоряжение КМУ от 29.07.09 № 958-р).

О том, что значительные объемы средств Резервного фонда выделяются не на неотложные безотлагательные потребности, в частности, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, свидетельствует и низкий уровень их освоения, отмечают в Секретариате Президента. За 7 месяцев текущего года из распределенных решениями правительства 779,8 млн. грн. открыты ассигнования на сумму 501 млн. грн., а фактически использованы 350,6 млн. грн.