Дефляция как фактор экономического ухудшения?..

Госкомстат обнародовал новые данные о состоянии экономики Украины - по итогам августа т.г. зафиксирована дефляция на уровне 0,2% по отношению к июлю. Второй месяц подряд наша экономика демонстрирует дефляцию. В июле она составила 0,1%. Благодаря этим летним месяцам, официальный уровень инфляции с начала года составил всего 8,2%. Но справедливости ради стоит отметить, что инфляция при сопоставлении позиций за январь-август т.г. с аналогичным периодом 2008 года составила 17,1%. Размер инфляции в августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, составил 15,3%. Между тем, если сравнить январь т.г. и прошлого года, то инфляция была на уровне 22,3%. Торможение инфляционных процессов на лицо, и этим можно было бы гордиться, если бы… И это «если бы» очень неоднозначно воспринимается в Украине.

В условиях мирового кризиса многие страны переживают или уже пережили дефляцию, в том числе США, Германия, Великобритания и Россия. Падение покупательского спроса в данный момент является основным фактором, который тормозит уровень инфляции.

Дефляция - снижение индекса цен. Это повышает покупательную способность местной валюты. Однако в рыночных условиях возникновение дефляции свидетельствует о дефиците денег в обороте и расценивается как менее благоприятный фактор, чем инфляция. К дефляции может приводить изъятие из обращения денежной массы, проводимое правительством страны с целью снижения темпов инфляции посредством увеличения налогов, повышения учётной ставки, предотвращения роста заработной платы или её замораживания, снижения расходов государственного бюджета, кредитной рестрикции (сокращения объемов кредитов) за счёт увеличения продажи государственных ценных бумаг и т. д. Дефляция вызывает спад экономики, сопровождается снижением выпуска продукции и ростом безработицы. Из-за падения цен экономические агенты предпочитают не вкладывать деньги (не инвестировать), а накапливать, чтобы через некоторое время (несколько лет) потратить их более выгодно (купить ресурсы дешевле в результате снижения цен). Это приводит к падению спроса, что ещё больше стимулирует падение цен на товары и сокращение объёмов производства. Итогом является падение экономических показателей.

Многие зарубежные аналитики и ученные считают дефляцию отрицательным фактором. Во всяком случае, небольшой рост инфляции в странах Западной Европы в последние месяцы был воспринят как колоссальный успех по выходу экономик из рецессии. В Украине отношение к инфляции несколько иное. Ряд отечественных политиков и экономистов дефляцию во многом преподносят как положительный фактор, который свидетельствует, что рост цен затормозился, и процесс обнищания населения не набирает обороты.

Но, кроме научных аспектов этот показатель в Украине имеет особую специфику. В условиях, когда девальвация гривни по отношению к доллару за период август 2008-август 2009 составила более 40%, нынешний уровень инфляции выглядит пессимистично. Во многом этот показатель был достигнут за счет массового изъятия денег из обращения путем конвертации гривни. Только за август денежная база сократилась на 3,1%, а с начала года – на 1,18%. Излишек денежной массы ушел с рынка, но при этом последний получил взамен только высокий курс «зеленого». И средства не просто ушли, большая их часть с безналичного ушла на рынок наличных расчетов. На долю налички приходится более 30% всех средств, обращающихся на территории Украины и это только гривня. Об обороте наличной валюты можно судить лишь опосредованно, но ее доля явно не менее 40% всех валютных операций в нашей стране.

Все это свидетельствует о том, что «тень» - основной сектор экономики Украины. Поэтому официальные показатели инфляции носят приблизительный характер, они не могут достоверно демонстрировать реальное положение дел. А вот наличие дефляции можно рассматривать как отрицательный фактор, который свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.

Если же говорить об успехах, то Украину можно было бы поздравить, если бы по итогам августа была зафиксирована инфляция на уровне приблизительно 5-8%, и это при стабильном курсе гривни с начала года. Именно этот фактор мог свидетельствовать только об одном - экономика движется в правильном направлении…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)