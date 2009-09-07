Банк России снизил курс доллара на 17,6 коп.

Курс доллара, установленный ЦБ с 8 сентября, снижен на 17,64 копейки, курс евро - на 4,12 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает http://www.rian.ru/economy/РИАНовости..

На вторник курс доллара установлен на уровне 31,4298 рубля, курс евро - 45,0672 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в понедельник, снизилась на 11 копеек по сравнению с пятницей - до 37,57 рубля с 37,68 рубля.