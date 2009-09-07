Временные администраторы в «Надра» и «Укрпромбанке» останутся прежние

Национальный банк Украины не намерен менять временных администраторов банка «Надра» и «Укрпромбанка», заявил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК во время интернет-конференции.

«Причин для замены временных администраторов банков "Надра" и "Укрпром" Национальный банк Украины не видит", - сказал С.КРУГЛИК.

В конце августа Кабинет министров Украины направил Национальному банку письмо, в котором предлагал рассмотреть вопрос о замене администраторов банка «Надра» и «Укрпромбанка». Такое требование премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обусловила тем, что временные администраторы указанных банков не провели реструктуризацию внешней задолженности данных кредитно-финансовых учреждений, что является препятствием для их докапитализации при участии государства.

С.КРУГЛИК напомнил, что Нацбанк ожидает от правительства активных действий по программе рекапитализации системных банков, и только по завершении рекапитализации этих банков можно говорить о рекапитализации средних и мелких банков (в случае интереса государства к этим банкам).

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, необходимый объем докапитализации «Укрпромбанка» по состоянию на 20 июля 2009 года составляет 8,9 млрд. грн. В сообщении Нацбанка, со ссылкой на временного администратора «Укрпромбанка», указывается, что достигнута договоренность с международными кредиторами банка о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации банка при участии государства.

Кроме того, необходимый объем докапитализации банка «Надра» по состоянию на 20 июля 2009 года составлял 6,382 млрд. грн. В сообщении НБУ, со ссылкой на временного администратора банка «Надра», отмечается, что достигнута договоренность с международными кредиторами о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации банка при участии государства и пролонгации срока действия моратория.

В «Укрпромбанке» временная администрация была введена 20 января 2009 года. Временным администратором в банке на сегодня является служащий Нацбанка Константин РАЕВСКИЙ.

В банке «Надра» временная администрация работает с 10 февраля 2009 года. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.