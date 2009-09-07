Шаров: Отставкой Стельмаха должен заняться суд

Лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ заявляет, что если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не хочет увольнять председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА, то этот вопрос должен рассмотреть суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ШАРОВ заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

«Мы только что провели консультации с Административным судом на предмет того, чтобы принять меры к Президенту Украины для отставки В.СТЕЛЬМАХА», - сказал он.

И.ШАРОВ отметил, что соглашается с оценкой лидера фракции НУ-НС Николая МАРТІНЕНКО, что реальным председателем НБУ в настоящий момент является Президент Украины, и те спекуляции, которые сегодня происходят на валютном рынке, именно с этим и связаны.

«Поєтому, если нет желания у Верховной Рады, нет желания у Президента, то, возможно, судебное решение побудит к действиям», - сказал И.ШАРОВ.