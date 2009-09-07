Межбанк к 12.00

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 8,8380/8,8950 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,8525/8,8870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2803/0,2828 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2812/0,2829 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль на ТОМ’е упал и к 12:00 установился на уровне 31,4025 рублей за доллар (-0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4340/1,4342 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,6735/12,7375 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,6880/12,7340 грн./евро.