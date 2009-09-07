Говорить об отставке Стельмаха уже поздно

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что в сегодняшней ситуации говорить об отставке председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА уже поздно, поскольку сейчас необходимо активизировать более жесткие меры относительно финансовых спекулянтов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно «угрозы» Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отправить председателя НБУ в отставку.

По мнению эксперта, остановить «лавинообразный процесс искусственной девальвации национальной валюты» может лишь активность правоохранительных органов.

В этой связи А.ГОЛОБУЦКИЙ заявляет о недостаточной эффективности работы правоохранительной системы, при том, что, по его данным, «теневая практика рефинансирования продолжается, что также стимулирует девальвационные процессы».

Эксперт считает, что длительные мошеннические игры банковской элиты, направленные на девальвацию гривни, в условиях попустительства со стороны команды Президента будут иметь самые плачевные последствия как для развития демократии в стране, так и для экономики Украины в целом.

Прежде всего, подчеркивает А.ГОЛОБУЦКИЙ, речь идет о подрыве авторитета института власти в целом и доверии населения к демократическим ценностям, социально-экономическим реформам в стране.

«Кроме того, главный банк страны – НБУ – вместо того, чтобы демонстрировать прозрачность действий и стабильность, своими валютными играми еще более усугубляет кризисную ситуацию всего банковского сектора», - убежден эксперт.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, о какой поддержке банковской системы и доверии к ней можно говорить, если, пользуясь ситуацией и ужесточением кризиса, «группка банкиро-политиков» зарабатывает сотни миллионов гривень, что происходит «с молчаливого согласия Президента».