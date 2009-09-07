Увеличение соцвыплат разрушит экономику Украины

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что увеличение социальных выплат, на котором настаивает фракция Партии регионов, станет разрушительным для экономики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Минтруда, об этом Л.ДЕНИСОВА сказала во время прямой телефонной линии в редакции газеты „Комсомольская правда в Украине”.

„В течение почти двух лет, которые правительство находится у власти, оно изо всех сил пытается спасти экономику страны. У нас это получается! Мы не уменьшили ни одной социальной выплаты”, - заявила Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, Кабмин проводит реформы и воплощает их в жизнь, поскольку напрасно ждать, пока Верховная Рада начнет работать и принимать важные для людей законы.

„Сегодня они опять блокировали, а затем вообще закрыли заседание Верховной Рады. В связи с этим не были приняты представленные правительством законопроекты, в том числе - два, касающиеся крестьян”, - сказала министр, комментируя события в парламенте 4 сентября.

Она заявила, что партии, так много говорящие о защите крестьян, не принимают решения, которых крестьяне от них так ожидают.

“Ведь в законопроектах речь шла о поддержке граждан, которые вскоре завершат сезонные работы и им придется опять идти в центры занятости. Те, кто блокируют трибуну, хотят роспуска парламента. Они хотят создать коллапс, чтобы страна окончательно упала на колени и уже с них не поднялась, или же поднималась по тем законам, которые будут диктоваться политиками, блокирующими работу Верховной Рады”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.

Министр информировала, что правительство не против повышения социальных стандартов, но нужно четко понимать, что за каждым таким решением стоят люди. В частности, она напомнила о предпринимателях, которые организуют свой бизнес.

“Работодатели будут вынуждены перечислить все зарплаты в соответствии с новой суммой минимальной. В связи с этим они увеличат стоимость продукции, а при таких условиях они не смогут конкурировать на рынке. Это приведет к тому, что предприниматели не смогут выплачивать своим работникам увеличенную заработную плату и произойдет массовое увольнение людей”, - спрогнозировала Л.ДЕНИСОВА.

Она отметила, что “все ветви власти должны сплотиться во имя спасения государства, а не настаивать на разрушительных для экономики решениях”.