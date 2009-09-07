НБУ готов направить 1 млрд долл. в поддержку гривни

Национальный банк Украины в сентябре текущего года готов направить около 1 млрд. долларов золотовалютных резервов на поддержание курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

При этом он сообщил, что с завтрашнего дня Нацбанк переходит на новую систему осуществления своих интервенций путем проведения аукциона.

«В первую очередь будут удовлетворяться заявки по наивысшей цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.