Проминвестбанк намерен увеличить уставный капитал

Акционеры ПАО АКБ «Проминвестбанк» намерены увеличить уставный капитал банка на 2,73 млрд. грн. – до 4 млрд. 30 млн. 175 тыс. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№165).

Согласно сообщению, планируется выпустить 273 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн. Выпуск и закрытое (приватное) размещение акций планируется провести с 18 по 29 сентября 2009 года.

Акционеры банка рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на собрании 11 сентября т.г. Цель увеличения уставного капитала – финансовое оздоровление банка и защита интересов вкладчиков и других кредиторов банка.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 27,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,718 млрд. грн., обязательства – 24,598 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 300,175 тыс. грн., собственный капитал – 3,268 млрд. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 360,046 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка являются государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75% акций и ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37% акций.