Гринспен: банкам США нужно увеличить капитал

Американским банкам необходимо увеличить свои нынешние капиталы. Об этом заявил на конференции в индийском Бомбее бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен.

«Я полагаю, что даже во времена, когда нет эйфории, и в некризисные времена нам надо иметь большую подушку безопасности, чем мы имеем сейчас», - сказал он.

По мнению Гринспена, возглавлявшего ФРС на протяжении 18 лет и оставившего свой пост в 2006 году, значительный спад мировой экономики означает, что глобальная базовая инфляция - инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители - будет снижаться вплоть до начала следующего года.

Однако, как считает Гринспен, масштабные объемы ликвидности, закачанной в банковскую систему центробанками по всему миру, будут нагнетать инфляционное давление.

Если центробанки не ограничат существенный прирост своих активов, цены начнут расти, добавил Гринспен, передает Reuters.