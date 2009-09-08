Стельмах заявляет об улучшении покупательской способности гривни

В Национальном банке Украины отмечают позитивную динамику в показателе покупательской способности гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

По данным НБУ, покупательская способность гривни за 2008 год была снижена более чем на 18%. При этом по итогам января-августа 2008 года снижение составило 13,4%, в то время как за соответствующий период текущего года этот показатель был на уровне 7,8%.

«То есть, поднялась (покупательная способность – УНИАН) почти в два раза против соответствующего периода прошлого года… Это говорит о том, что стабильность национальной валюты более укреплена», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

По мнению НБУ, укрепление произошло прежде всего за счет того, что инфляция в Украине в текущем году значительно ниже, чем в прошлом. Так, за восемь месяцев 2009 года индекс инфляции составил 8,48% по сравнению с 15,5% за аналогичный период 2008 года.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что девальвация национальной валюты посредством повышения цен на импорт является серьезным фактором увеличения инфляции. Однако это влияние было в значительной степени нивелировано за счет снижения удельного веса составляющих критического импорта, в том числе минеральных энергоносителей, в ВВП с 60% в 2008 году до 30% в 2009 году.

По данным НБУ, индекс девальвации гривни на 3 сентября 2009 года против 3 сентября 2008 года составил почти 63%.