ООН предлагает заменить доллар глобальной валютой

Доллар должен быть заменен другой глобальной валютой, такие выводы содержатся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию. Об этом сообщает The Telegraph.

Мировая валютная система неэффективна, и именно она стала виной мирового финансового кризиса, говорится в докладе. «Система, при которой доллар стал мировой резервной валютой, нуждается в срочном пересмотре», - говорится в сообщении.

Издание отмечает ,что Россия и Китай уже неоднократно выступали с критикой мировой финансовой системы.