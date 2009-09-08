Межбанк: котировки по доллару падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,7925/8,8340 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2800/0,2818 грн./рубль, котировки по евро-гривне составили 12,6970/12,7360 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня выросли до 1,4435/1,4437 долл.\\евро (понедельник - 1,4340/1,4342 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.